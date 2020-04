Tramp i savezne države – ko je nadležan za otvaranje zemlje

Suočen sa sve oštrijim kritikama o kasnoj reakciji i slaboj koordinaciji u upravljanju krizom pandemije Covid-19, predsjednik SAD Donald Tramp opterećen obećanjem o procvatu ekonomije najavio je otvaranje zemlje, ali i pokrenuo ustavna pitanja o svojim ovlašćenjima, tvrdnjom da su ona apsolutna u odnosu na savezne države, pišu svjetski mediji.

Nakon što je za vikend odustao od održavanja predsjedničkih brifinga o krizi pandemije, Tramp se u ponedjeljak vratio za govornicu i održao jednu od svojih najbizarijih izvedbi do sada – uz tvrdnju da ima apsolutnu vlast po pitanju ukidanja mjera ograničenja, piše Gardijan (The Guardian).

Novinari su osporavali Trampovu objavu na Tviteru (Twitter) u kojoj je tvrdio da ima vlast kojiom može nadjačati odluke guvernera saveznih država o zatvaranju neesencijalnih kompanija, javnih prostora i izolaciji građana.

“Kad je neko predsjednik Sjedinjenih Država, vlasti su potpune”, rekao je Tramp komentarišući pitanja odgovornosti saveznih država o javnom zdravlju i sigurnosti.

Njegovu izjavu su, naglašava Gardijan, analitičari protumačili kao grubo i pogrešno tumačenje Ustava.

Trampa su razljutila pitanja novinara o tome šta je njegova administracija radila u februaru u borbi protiv korona virusa kada je zdravstvena organizacija proglasila vanrednu situaciju, ali i zbog pitanja koje ustavne odredbe potvrđuju njegovu izjavu o sveobuhvatnom ovlašćenju, nakon čega je američki predsjednik rekao da će “pripremiti papire” o tome.

Iako se nagađalo da će Tramp na konferenciji saopštiti da iz stručnog tima otpušta najznačajnijeg stručnjaka za zarazne bolesti u zemlji dr Entonija Faučija (Anthony Fauci), Tramp je to negirao.

Čim je pristupio govornici Fauči je, naglašava Gardijan, odstupio od linije Bijele kuće da su zemlja i privreda na pragu ponovnog i potpunog otvaranja.

“Neki ljudi misle da će to biti poput prekidača za svjetlo”, rekao je Fauči. “To jednostavno neće biti tako.”

Predizborno obećanje

Razgovori o tome kako i kada ponovo pokrenuti ekonomiju u SAD došli su nakon što je Tramp prethodnih dana pretrpio kritike da je sporo reagovao na opasnosti širenja virusa i kako su se mnogi životi mogli spasiti da su mjere o fizičkom distanciranju donesene ranije, pojašnjava agencija Asošijetid pres (The Associated Press).

Trampovu frustraciju pojačali su komentari Faučija, koji je u nedjelju rekao CNN-u da je, “očito” da je zemlja “ranije započela s mjerama, životi bi se mogli spasiti”.

Tramp je na to odgovorio tvitom koji je sugerisao moguće otpuštanje 79-godišnjeg ljekara. No, iako se žalio svojim saradnicima zbog Faučija i njegove spremnosti da protivrječi predsjedniku, Tramp zna da bi njegovo otpuštanje bilo žestoko kritikovano, tvrde neimenovani izvori bliski Bijeloj kući.

Trampova tvrdnja da bi mogao natjerati guvernere da ukinu stroge mjere ograničenja u njihovim državama – jer ima potpunu vlasti – takođe predstavlja dramatičan pomak u tonu, ocjenjuje AP. Američki predsjednik je nedjeljama tvrdio da bi savezne države, a ne njegova administracija, trebale voditi odgovore na krizu.

Dok je američki predsjednik izdavao preporuke savjetujući ljudima da ostanu kod kuće, guverneri i lokalni lideri uveli su obavezna ograničenja, uključujući zatvaranja škola i fabrika koje proizvode manje važne proizvode. Agencija dodaje da su prema američkom Ustavu za javno zdravstvo i sigurnost odgovorni zvaničnici saveznih država, ne federalna država.

Iako je Tramp odustao od svog početnog cilja da ukine mjere ograničenja do Uskrsa, sada insistira na pokretanju privreda koja se dramatično smanjila jer su se mnoge kompanije zatvorile ostavljajući milione ljudi bez posla i boreći se za nabavku osnovnih roba. Zatvaranje je takođe omalovažilo njegovu poruku za reizbor na mjesto predsjednika koja se oslanjala na procvat ekonomije, ocjenjuje AP.

Koordinacija guvernera

Trampovi komentari da je njegova moć apsolutna i da može narediti ukidanje mjera ograničenja kako bi pokrenuo ekonomiju uslijedili su nakon najave guvernera saveznih država na sjeveroistoku i duž zapadne obale da će zajedno koordinisati napore za postepeno ukidanje mjera ograničenja i otvaranja fabrika prema vlastitom rasporedu, kada zdravstveni stručnjaci – vođeni činjenicama a ne politikom – ocijene da je to sigurno za njihove građane, istakao je CNN.

U ponedjeljak ujutro, demokratski guverneri Nju Džersija, Konektikata, Pensilvanije, Delavera i Roud Ajlanda, te republikanski guverner Masačuseca objavili su da planiraju imenovati službenike za javno zdravstvo i privredu u regionalnoj radnoj grupi koja počinje raditi na osmišljavanju plana ponovnog otvaranja saveznih država.

Guverner Njujorka, demokrata Endrju Kuomo (Andrew Cuomo) je napomenuo da zdravstveni stručnjaci u njegovoj državi vjeruju da je broj zaraženih u Njujorku dostigao vrhunac, ali je upozorio je da je potreban regionalni pristup kako bi se izbjegao drugi talas epidemije zbog čega je neohhodno napraviti “pametan plan” – radeći korak po korak i zajedno s državama u regiji.

Nakon brifinga u Bijeloj kući, Kuomo je rekao da se ne slaže s Trampovom interpretacijom njegovih ovlasti, navodeći da predsjednik nije monarh, da SAD nemaju kralja već izabranog predsjednika.

Dok guverneri izrađuju vlastite planove za ponovno pokretanje ekonomije, Tramp je ljut zbog kritika da njegova administracija nije reagovala na vrijeme po pitanju pandemije, ocjenjuje CNN u svojoj analizi ističući kako je nakon brifinga u ponedjeljak predsjednik izgledao više zabrinut zbog percepcije vlastitog vodstva nego rada s guvernerima saveznih država odnosno da je, čak i u pandemiji, Trampova osnovna briga vlastiti imidž.

Tramp do sada nije ponudio nove smjernice o ključnim pitanjima, naglašava CNN. Obećao je da će se ekonomija pokrenuti “prije planiranog roka”, ali nije objasnio kako – kada su mnoge države trenutno ili se približavaju svojim najvišim stopama zaraze.

Upozorio je da će natjerati savezne države na otvaranje – uključujući trgovine, škole i restorane – koje su zatvorili guverneri i gradonačelnici, ali nije objasnio kako će uvjeriti javnost da se vrati u novu normalnost ako se ljudi ne uvjere da su sigurni.

Nepostojanje dosljednih smjernica

Jednom je bilo vrijeme kada je predsjednik Tramp jasno rekao da su upravo guverneri odgovorni za borbu protiv pandemije korona virusa. Ali to je bila nedjelja.

U ponedjeljak je izjavio da je on glavni i da će donijeti odluku o tome kada i kako ponovo otvoriti zemlju, napisao je Njujork tajms (The New York Times) ističući kako je ovaj preokret pokrenuo ustavna pitanja o stvarnom obimu njegovih ovlasti i doveo ga do još jednog potencijalnog sudara sa saveznim državama.

Tokom trajanja pandemije, naglašava list, Tramp je imao nekoliko oprečnih izjava. Nekoliko puta je umanjio ozbiljnost korona virusa, a zatim je to nazvao najozbiljnijom situacijom s kojom se nacija ikada suočila.

Branio je Kinu zbog postupanja s epidemijom na početku i napao je Kinu zbog postupanja s epidomijom na početku. Pozvao je na strogo fizičko distanciranje, zatim pozvao na ponovno otvaranje do Uskrsa, da bi na kraju odustao od plana ponovnog otvaranja.

Htio je otpustiti Faučija u nedjelju, da bi već u ponedjeljak odbacio tu ideju.

Napetost s guvernerima oko ukidanja mjera ograničenja dolazi u kritičnom trenutku krize dok se guverneri saveznih država suočavaju s dvostrukom katastrofom smrtonosne pandemije koja uništava ekonomiju i koji pokušavaju odmjeriti vrijeme kada bi bilo sigurno nastaviti poslovni i društveni život bez rizika od drugog talasa bolesti i smrti.

Konfliktne naredbe Vašingtona bi stavile kompanije i radnike u nepovoljan položaj da odlučuju koji nivo vlasti će poslušati prije povratka na radna mjesta, ukazuje Njujork tajms.

Tramp je stajao po strani dok su se guverneri kretali bez vodstva. Kada su najavili zajedničke i koordinisane aktivnosti po regijama, čini se da je predsjednik pokazao interes – da preuzme zasluge za ponovno pokretanje ekonomije jer je, naglašava njujorški list, proteklih sedmica više od 16 miliona ljudi prijavilo nezaposlenost.

No, neki su kritičari rekli da Tramp djeluje kao da se raspravlja sam sa sobom. Čak i ako nema direktne vlasti da nametne svoju volju, odnosno da naredi državama da ukinu mjere zabrane dok vlasti saveznih država smatraju da to nije sigurno po zdravlje građana – bilo kakve smjernice koje izda Vašington mogu “putovati dugo” prije nego postanu standard.

“Mislim da stvar koja uznemiruje javnost nije samo nepostojanje dosljednih smjernica”, rekao je Dejvid Akselrod (David Axelrod), bivši savjetnik predsjednika Baraka Obame (Barack), već i “otkrivenje je da je odgovorna osoba nesigurna”.