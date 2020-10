Tramp izašao iz bolnice, helikopterom do Bijele kuće

Predsjednik SAD-a Donald Tramp napustio je Nacionalni vojno-medicinski centar Valtera Rida nakon hospitalizacije zbog zaraze koronavirusom i vratio se u Bijelu kuću.

Tramp će, prema prvim informacijama, nastaviti sa liječenjem i oporavkom u Bijeloj kući iako se čini da će ponovno krenuti i sa predizbornom kampanjom, javlja CNBC.

Neposredno prije svog odlaska, Trump je rekao da se planira promptno vratiti predizbornoj predsjedničkoj kampanji, gdje mu preostaje manje od mjesec dana borbe za drugi mandat.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!

