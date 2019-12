Tramp: Kim zna da mi predstoje izbori, ne mislim da želi da se miješa

Ambasador Sjeverne Koreje u Ujedinjenim nacijama Kim Song rekao je da denuklearizacija nije na pregovaračkom stolu sa SAD i da dugi pregovori sa Vašingtonom nisu potrebni.

Američki predsjednik Donald Tramp poručio “da će vidjeti” i da ne misli da će Kim uticati na predstojeće predsjedničke izbore.

“Više nam nisu potrebni dugi pregovori sa SAD, jer denuklearizacija nije na dnevnom redu razgovora”, rekao je Kim Song, prenosi Rojters.

Song je ocijenio i da “suštinski” dijalog koji traže SAD predstavlja “samo trik” da se dobije na vremenu što je u skladu sa američkom političkom agendom.

Tramp je odgovorio “da će vidjeti” i da ne misli da će predsjednik Sjeverne Koreje Kim Džong Un uticati na predstojeće predsjedničke izbore u Sjedinjenim Državama.

“On zna da mi predstoje izbori. Ne mislim da on želi da se meša u to, ali moraćemo da vidimo. Mislim da bi on volio da vidi da se nešto dogodi. Odnos je veoma dobar, ali postoji malo neprijateljstva, to se ne dovodi u pitanje”, rekao je predsjednik SAD Donald Tramp.

Američki predsjednik je naveo da bi bio iznenađen ukoliko bi se Severna Koreja ponašala neprijateljski.