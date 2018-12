Tramp: Nema dokaza o dosluhu sa Rusijom

Američki tužioci nisu pronašli dokaze o dosluhu sa Rusijom, uprkos dugoj i skupoj istrazi o umiješanosti Moskve u predsjedničke izbore u SAD 2016. godine, izjavio je američki predsjednik Donald Tramp.

On je o ishodu istrage pisao na “Tviteru”, dan nakon što su tužioci iznijeli detalje o pokušaju Rusije da pomogne Trampovoj kampanji.

“Nakon dvije godine, miliona stranica dokumenata i troškova od preko 30 miliona dolara – nije bilo dosluha!”, napisao je Tramp.

Podsjetimo, Rusija je negirala bilo kakvu umiješanost u američke izbore u korist predsjednika SAD.

Tramp je danas na Tviteru ponovo pozvao države članice NATO da povećaju izdvajanja za odbranu.

The idea of a European Military didn’t work out too well in W.W. I or 2. But the U.S. was there for you, and always will be. All we ask is that you pay your fair share of NATO. Germany is paying 1% while the U.S. pays 4.3% of a much larger GDP – to protect Europe. Fairness!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 8, 2018