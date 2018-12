Tramp o Tilersonu: Glup je ko noć i lijenj

Predsjednik SAD Donald Tramp odgovorio je na kritiku koju mu je uputio njegov bivši šef diplomatije Reks Tilerson.

Tramp je Tilersona nazvao glupim kao noć (dumb as rock) i nevjerovatno lijenjim.

U rijetkom javnom pojavljivanju sinoć u Hjustonu Tilerson je govorio o vremenu dok je bio u Trampovoj administraciji kao državni sekretar.

On je nazvao Trampa “nedisciplinovanim” i rekao da “ne voli da čita, ne voli da čita brifinge, ne voli da ulazi u detalje mnogih stvari”.

Tilerson je takođe rekao da je Tramp od njega tražio da radi stvari za koje je on morao da mu objašnjava da su nelegalne, ili na neki drugi način neprikladne.

U odgovoru na to Tramp je u Tviter poruci napisao da Tilerson “nije imao mentalni kapacitet potreban za taj posao” i da on nije mogao “dovoljno brzo da ga se riješi”.

Tramp je takođe hvalio Majka Pompea koji je zamijenio Tilersona na mjestu državnog sekretara, koji, kako je rekao, obavlja fantastičan posao i na koga je jako ponosan.

Mike Pompeo is doing a great job, I am very proud of him. His predecessor, Rex Tillerson, didn’t have the mental capacity needed. He was dumb as a rock and I couldn’t get rid of him fast enough. He was lazy as hell. Now it is a whole new ballgame, great spirit at State!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 7, 2018