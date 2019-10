Tramp objavio fotografiju psa koji je učestvovao u pronalaženju Al Bagdadija

Američki vojni pas koji je ranjen dok je tražio vođu Islamske države Abu Bakr al Bagdadija ponovo je na dužnosti. Predsjednik SAD Donald Tramp je objavio njegovu fotografiju.

General Mark Mili rekao je novinarima da pas “ima ogromnu zaslugu” za pronalaženje Abu Bakr al Bagdadija u tunelu ispod njegovog boravišta.

Mili je rekao da je pas “lakše ranjen”, ali da se sada oporavlja i vratio se na dužnost.

Al Bagdadi je izazvao eksploziju u kojoj je pored sebe ubio i svoje troje djece i ranio američkog vojnog psa.

Vojni zvaničnici objavili su da su detalji o psu tajni, uključujući i ime i rasu.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 28, 2019