Tramp poručio Iranu da represivni režimi ne mogu trajati vječno

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ponovio je danas upozorenje iranskim vlastima u pogledu protesta u toj zemlji, rekavši da “represivni režimi ne mogu trajati vječno”.

“Cijeli svijet razume da dobri iranski narod želi promjene, a osim ogromne vojne moći SAD, iranske vlasti se najviše plaše iranskog naroda”, naveo je Tramp na Tviteru.

Oppressive regimes cannot endure forever, and the day will come when the Iranian people will face a choice. The world is watching! pic.twitter.com/kvv1uAqcZ9

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 30, 2017