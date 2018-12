Tramp prijeti: Blokiraću vladu ako ne obezbijedimo granicu sa Meksikom

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp zaprijetio je danas da će blokirati rad federalne vlasti, ako i dalje bude sporno finansiranje izgradnje zida na granici sa Meksikom.

“Ako ne budemo imali pograničnu bezbjednost, blokiraću vladu”, rekao je Tramp na sastanku sa liderima Demokratske partije Nensi Pelozi i Čakom Šumerom, prenosi AP.

Predsjednik SAD je istakao da će dugo obećavani zid biti izgrađen “na ovaj ili onaj način”.

Šumer i Pelozi pozvali su predsjednika da pronađe neko drugo rješenje, a Šumer je naglasio da ne bi trebalo blokirati federalnu vlast zbog jednog spora.

Tramp je na to odgovorio da će “s ponosom blokirati vladu” i “preuzeti odgovornost”.

Finansiranje nekih agencija iz federalnih sredstava isteći će 21. decembra, napominje američka agencija.

Uoči sastanka sa predstavnicima Demokratske partije, američki predsjednik je ranije danas rekao da će vojska, ako treba, graditi zid na granici s Meksikom, ako ne bude dobio dovoljan broj glasova u Kongresu.

“Ako nam demokrate ne daju glasove radi obezbjeđenja naše zemlje, vojska će izgraditi zid”, naveo je Tramp na Tviteru.

Trump presses border wall ahead of meeting with top Democrats: U.S. President Donald Trump on Tuesday vowed to go around Congress and utilize the U.S. military to build a wall along the U.S.-Mexico border… https://t.co/ZKZ0838RPj #ImpeachTrump #ImpeachKavanaugh #TheResistance pic.twitter.com/kngDx0ftu2

— Patrick (@cahulaan) December 11, 2018