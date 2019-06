Tramp prikupio više od 24,8 miliona dolara tokom prvog dana kampanje

Američki predsjednik Donald Tramp prikupio je više od 24,8 miliona dolara tokom prva dvadeset i četiri sata nakon zvaničnog pokretanja kampanje za reizbor na predsjedničku poziciju.

Zapanjujuću sumu je u srijedu ujutro na Tviteru objavila čelnica Republikanske stranke Ronna McDaniel.

@realDonaldTrump has raised a record breaking $24.8M in less than 24 hours for his re-election. The enthusiasm across the country for this President is unmatched and unlike anything we’ve ever seen! #trump2020 #KeepAmericaGreat

— Ronna McDaniel (@GOPChairwoman) June 19, 2019