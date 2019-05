Tramp: Proganjaju me, nisam zaslužio opoziv koji traže Demokrate

Predsjednik SAD Donald Tramp je kritikovao debatu unutar Demokratske stranke o njegovom mogućem opozivu nakon objavljivanja rezultata istrage o ulozi Rusije na izborima 2016, ističući da nije učinio ništa što bi zasluživalo takav ishod.

Specijalni savjetnik Robert Muler je rekao da je u njegovom izveštaju o dosluhu sa Rusijom sračunato izbjegnut zaključak da se Tramp oslobodi ili optuži za opstrukciju pravde.

Predsjedavajuća Predstavničkog doma Nensi Pelosi, pod pritiskom pojedinih svojih kolega iz Demokratske stranke, kazala je da “ništa nije isključeno”.

Na pitanje da li očekuje pokretanje procedure opoziva, Tramp je kazao: “Ne vidim kako…To je prljava, odvratna riječ…To je nevjerovatno proganjanje predsjednika”.

On je citirao odredbu iz Ustava da predsjednik može biti optužen za “teška krivična djela i prestupe”.

“Nema krivičnog djela, nema prekršaja”, kazao je Tramp.

Na pitanje da li mu je miješanje Rusije pomoglo da pobijedi na predsjedničkim izborima Hilari Klinton, Tramp je odgovorio: Ne, Rusija mi nije pomogla da budem izabran”, dodajući da mu nije potrebna pomoć da pobijedi.

Russia, Russia, Russia! That’s all you heard at the beginning of this Witch Hunt Hoax…And now Russia has disappeared because I had nothing to do with Russia helping me to get elected. It was a crime that didn’t exist. So now the Dems and their partner, the Fake News Media,…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2019