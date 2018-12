Tramp: Saudijska Arabija će umjesto Amerike platiti obnovu Sirije

Američki predsjednik Donald Tramp objavio je da je Saudijska Arabija prihvatila da umjesto Sjedinjenih Američkih Država ponudi novac za obnovu ratom uništene Sirije.

Tramp je to objavio na Tviteru i istovremeno zahvalio Rijadu.

Saudi Arabia has now agreed to spend the necessary money needed to help rebuild Syria, instead of the United States. See? Isn’t it nice when immensely wealthy countries help rebuild their neighbors rather than a Great Country, the U.S., that is 5000 miles away. Thanks to Saudi A!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 24, 2018