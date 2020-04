Tramp prekida da finansira Svjetsku zdravstvenu organizaciju

Predsjednik SAD Donald Tramp rekao je novinarima da je naložio svojoj administraciji da stopira finansiranje Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), prenose svjetski mediji.

Trump calls for halt to US funding for World Health Organization amid coronavirus outbreak https://t.co/fOeAYNJmen

Tokom konferencije za novinare radne grupe za borbu protiv koronavirusa Tramp je optužio SZO da su znali težinu virusa u Kini prije nego što su upozorili ostatak svijeta na potencijalnu pandemiju.

US to halt funding to WHO over coronavirus https://t.co/zFowo3fv7C

— BBC News (World) (@BBCWorld) April 14, 2020