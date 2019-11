Trampov neprobojni zid može se lako probiti testerom od 100 dolara

On gradi zid, a oni režu rupe – migranti i krijumčari uspješni su u probijanju ‘praktično neprobojnog’ zida između Sjedinjenih Američkih Država i Meksisa, koristeći bežične pile koje se mogu nabaviti za manje od 100 dolara po komadu.

Zvaničnici administracije Donalda Trampa priznali su da znaju za nekoliko slučajeva kad su krijumčari ljudima uspjeli da probiju djelove zida vrijednog 10 milijardi američkih dolara za koji je Tramp ranije obećavao da će ga platiti Meksiko, navodi Washington Post.

Široko dostupne testere koje koštaju 100 dolara mogu prerezati stubove za nekoliko minuta. Nakon toga, 9-metarski paneli mogu se lako gurnuti pa ljudi mogu proći.

Great great an súper strong wall, and México will pay for it 😂😂😂😂😂😂 probably daddy will fixed with a sharpie as always hahahahaha pic.twitter.com/TXVsv8e9Ps

