Trudo: Kanadsko-američka granica zatvorena još mjesec

Sjedinjene Američke Države i Kanada su odlučile da za još mjesec produže privremeno zatvaranje zajedničke granice u borbi protiv širenja korona virusa, izjavio je danas kanadski premijer Džastin Trudo.

“Kanada i SAD su se saglasile da granica bude zatvorena još 30 dana“, rekao je Trudo novinarima.

Canadian Prime Minister Justin Trudeau says the U.S. and Canada have agreed to keep their border closed to nonessential travel for another 30 days. https://t.co/go55zAi3AX

