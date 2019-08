U Egiptu 19 mrtvih u lančanom sudaru i požaru

U lančanom sudaru i eksploziji koja je izazvala požar u najvećoj onkološkoj bolnici u Egiptu stradalo je 19 osoba, saopštile su danas tamošnje vlasti.

Nineteen dead in Cairo car explosion, officials say. More here: https://t.co/pNKJABrZSi pic.twitter.com/owlDTpZpZo

— Reuters Top News (@Reuters) August 5, 2019