U Kanadi sniježni haos, nanosi snijega viši od četiri metra

Istok Kanade pogodila je jedna od najvećih sniježnih oluja u istoriji. Grad Sent Džon pokrilo je više od 70 centimetara snijega.

Situaciju je dodatno otežao vjetar koji je dosezao brzinu od 130 kilometara na sat, što je u kombinaciji s obilnim padavinama izazvalo mećavu, koja je stvorila probleme u saobraćaju.

Neki sniježni nanosi viši su od četiri metra.

this is the amount of snow we’re getting in canada rn… it’s insane 🥶 pic.twitter.com/oGcYSnaJ20

— kenna (@skiesbitch) January 18, 2020