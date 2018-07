U napadu na predizbornom mitingu u Pakistanu 70 mrtvih

Sedamdeset osoba je poginulo u samoubilačkom napadu na zapadu Pakistana, javlja Rojters.

Bomba je eksplodirala u blizini mjesta na kom se održavao predizborni miting Siradža Raisanija, koji se kandiduje za poslanika u pokrajinskom parlamentu.

JUST IN: Death toll rises to 70 in suicide attack on election rally in southwestern Pakistan – health minister pic.twitter.com/KlVIq54pSy

