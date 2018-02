U pucnjavi u Americi ranjeno četvoro, među njima dijete

Najmanje četvoro ljudi je povrijeđeno u pucnjavi koja se dogodila ispred restorana “Teksas Redhaus” u San Antoniju, saopštila je policija.

Među povrijeđenima je i šestogodišnji dječak. Ostali upucani su u svojim dvadesetim godinama, navodi još policija.

#BREAKING: Multiple people have been shot outside a Texas Roadhouse restaurant in San Antonio, Texas https://t.co/PN8zsA8hwJ

— Al Boe BREAKING NEWS (@AlBoeNEWS) February 19, 2018