U SAD uhapšen policajac zbog smrti Afroamerikanca

Otpušteni policajac u Mineapolisu Derek Čovin, uhapšen je zbog smrti Afroamerikanca Džorža Flojda.

<<<Sukobi zbog smrti Afroamerikanca: Policajac se iživljavao, koljenom pritiskao vrat<<<

Bivši policajac snimljen je kako koljenom pritiska vrat Flojda, navele su vlasti Minesote. Hapšenje je uslijedilo nakon dva dana nereda na ulicama.

#JustIn: The ex-police officer, who killed an unarmed black man #GeorgeFloyd in the U.S. city of Minneapolis, has been arrested, Minnesota Public Safety Commissioner announced. pic.twitter.com/Ggyp4uchDD

— People's Daily, China (@PDChina) May 29, 2020