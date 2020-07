Ubijen dječak u Americi

U pucnjavi u tržnom centru u Alabami je ubijen osmogodišnji dječak, a još tri osobe su ranjene, izvijestio je AP.

Policija za sada nije objavila imena žrtava pucnjave, ni motive napadača.

“Za sada ne znamo šta je izazavalo pucnjavu, niti koliko je naoružanih osoba učestvovalo u incidentu”, izjavio je kapetan lokalne policije Greg Rektor.

Eight-year-old boy shot in the head and fighting for his life after gunman opened fire in Alabama mall https://t.co/CwJrs8pewk pic.twitter.com/a5LcRpUORg

— Daily Mail US (@DailyMail) July 4, 2020