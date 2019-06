Uhvaćen u laži: Tramp ipak nazvao Megan Markl zločestom

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp stiže sjutra u zvaničnu posjetu Velikoj Britaniji tokom koje će se sastati sa kraljicom Elizabetom Drugom i princom Harijem, ali ne i sa njegovom američkom suprugom Megan Markl, koju je u intervjuu britanskom “Sanu” nazvao “zločestom”, što je danas negirao i za sve optužio “medije koji objavljuju lažne vijesti”, prenosi Tanjug.

Heres the audio the interview..

He says it about half way through.

Not sure how he can deny it.. https://t.co/hJGH0i5S3C

— Lost Droids (@Lost_Droids) June 2, 2019