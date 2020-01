Ukrajinski avion sa 176 putnika srušio se u Iranu, nema preživjelih

Ukrajinski avion “Boing 737” sa 176 putnika i članova posade srušio se samo nekoliko minuta nakon poletanja na aerodromu u Teheranu , javlja “Gardijan”.

Iranska nacionalna televizija izvjestila je da preživjelih nema. U avionu se nalazilo 167 putnika i devet članova posade, a poletio je za Kijev, glavni grad Ukrajine, prenosi AP.

Reading reports of a Ukrainian 737 down in Tehran within the last hour. Obviously no confirmation, but this one matches and the track log ends abruptly. pic.twitter.com/WXmvoNIEYy

— Matt Gjedde (@mdgjedde) January 8, 2020