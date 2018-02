Vanzemaljska pustinja u Meksiku u kojoj se gase kompasi i navigacije

Na oko 600 kilometara južno od El Pasa, na sjeveru Meksika, nalazi se zabačeno i krševito područje visoke pustinje, koju je lokalno stanovništvo prozvalo “Zona tišine”, i to s punim pravom.

https://t.co/F7mqhAHQqc "Zone of Silence", Mysterious Place on Earth, in Mexico, like Bermuda Triangle, compasses or cellphones don't work😎 pic.twitter.com/sBMd3yh8q5 — Ray (@dzhray) October 29, 2016

Tamo apsolutno ništa ne funkcioniše. Ni mobilni telefoni, ni radio uređaji, televizori, mikrotalasne, ne dopire satelitski signal, a igla na kompasu ne prestaje da se okreće. Čak ni danas do Kebalosa, mjesta koje je najbliže “Zoni tišine” ne može da se probije televizijski signal.

Područje koje se nalazi na 27. sjevernoj paraleli spaja vrlo značajna i poznata mjesta, Bermudski trougao, piramide iz Gize i Himalaje.

Misteriozno mjesto na planeti koje zaustavlja satove i radio aparate, zaista je jedno od područja sa najviše anomalija na cijeloj planeti. Međutim, naučnici koji su izučavali područje nisu našli logično objašnjenje za te pojave i ostaju zbunjeni brojnim zagonetkama koje nosi.

Mexico's Zone of Silence – where radio signals don't work and compasses spin out of control when placed next to stones on the ground 👀👀👀 pic.twitter.com/DJt1fvpmGb — vibes (@KrazyTweetzx0x0) March 8, 2017

Ova “vanzemaljska pustinja” nalazi se na 2.000 metara nadmorske visine, i prava je enigma za one koju pokušvaju da otkriju o čemu se zapravo radi.

Sjever nije sjever

Usred ničega misterioznio stoji gvozdeni obeliks visok gotovo tri metra, pokazujući prema regiji lociranoj na istoj liniji, povezujući je s drugim mjestima prepunim anomalija i slavnim egipatskim piramidama. Iako su zonu posjećivali naučnici različitih specijalnosti, jedino što su otkrili su stvari koje ne mogu da objasne.

U nekim njenim djelovima satovi ne funkcionišu, kompasi ne pokazuju sjever, a radio uređaji oglašavaju samo tišinu. Nadimak “zona tišine” nije dobila zbog nedostatka zvuka, već zbog fenomena zbog kojeg radio talasi ne mogu da se probiju.

Iako se to područje smatra žarišnom tačkom paranormalnog, ljudi zapravo tamo žive. U Zoni tišine nalazi se nekoliko kamenih kuća. Te stambene jedinice ne sadrže gvožđe ili bilo koji drugi metalni materijal, ali ipak su magnetske prirode i privlače magnete.

Zone of Silence, Mexico. High deposits of Uranium and Magnetite. Electricity will not work there. pic.twitter.com/vLeuVQlVaZ — H11 (@ak_raspberries) April 20, 2017

Neki vjeruju kako se sve to događa zbog visoke koncentracije gvožđa u tom području. U dalekoj prošlosti, ova regija je zapravo bila potopljena i ovdje se srušio veliki broj meteora.

NLO baze?

Fenomen je istraživala naučna ekipa iz grada Toreona, a utvrdili su da su anomalije uzrokovane postojanjem magnetnog konusa koji uzrokuje jonizaciju u atmosferi, i koja blokira prenos radio talasa.

Od 19. vijeka postoji veliki broj izvještaja o padu meteorita, ali i o pojavi misterioznih svjetala, zbog čega teoretičari zavjere to područje nazivaju i NLO bazom, odnosno mogućim lokacijama gdje vanzemaljci imaju svoja podzema skloništa.