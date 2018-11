Više od hiljadu nestalih u požaru u Kaliforniji

Broj ljudi koji su nestali u najpogubnijem i najdestruktivnijem požaru u Kaliforniji porastao je na 1.276.

Vlasti su utvrdile gde se nalaze stotine ljudi koji su napustili svoje domove kada je vatrena stihija zahvatila sjeverni grad Paradajs.

Forenzički timovi koji pretražuju ugljenisane ruševine pronašli su ostatke još pet žrtava, čime je broj mrtvih porastao na najmanje 76, od kojih su 63 identifikovane, s tim da se čeka potvrda analize DNK, saopštile su vlasti, prenosi Rojters.

