Vojnik zaplakao zbog djece koju nije mogao da spasi

Vojnik koji nije bio na dužnosti zaplakao je pričajući o tome kako je pokušao da odvede djecu na sigurno tokom napada u Teksasu, u kom je dvadeset osoba stradalo, a 26 povrijeđeno.

Vojnik Glendon Oukli, koji je bio u tržnom centru, u blizini kog se desila pucnjava, proglašen je herojem nakon što je prepričao kako su on i još jedan čovjek pokušali da spase djecu.

Kako je kazao, kupovao je sportsku opremu u tržnom centru “El Paso’s Cielo Vista Mall” kada je dijete upalo u prodavnicu i povikalo da je u toku pucnjava u marketu Volmart.

“Izašao sam i sve što sam čuo je beng, beng”, rekao je Oukli za televiziju KTSM.

Soldier cries for children he couldn't save in Walmart shooting in El Paso, Texas. More here: https://t.co/Ts5OBWqG8z pic.twitter.com/2LtPgzaVer

— Reuters Top News (@Reuters) August 5, 2019