Željeznička nesreća u Arizoni: Zapalio se voz na mostu, pa se survao u jezero

Blizu Tempe u Arizoni teretni voz se zapalio na mostu i survao se u jezero, a informacijama o povrijeđenima za sada nema, prenose svjetski mediji.

Iz voza kulja gusti dim.

Kako javljaju medji, scene sa lica mjesta izgledaju kao iz pakla. Dio mosta je pao, a vatra se širi duž cijele konstrukcije. Svjedoci kažu da gusti dim može da se vidi kilometrima od mjesta nesreće.

Na lice mesta stigli su pripadnici policije, Hitne pomoći kao i vatrogasci, koji pokušavaju da obuzdaju vatrenu stihiju.

Uzrok izlijetanja voza i požara nije poznat, a mediji javljaju da je voz prevozio drvo.

#BREAKING First images from @chopperguyhd of the bridge collapse and train fire on the north end of downtown Tempe, east side of Tempe Beach Park. #azfamily pic.twitter.com/Xr1Q6CWrQC

— Gina Maravilla (@GinaMaravillaTV) July 29, 2020