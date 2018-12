Zemljotres na Aljasci, prijeti cunami

Veliki zemljotres jačine sedam stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas južni dio Aljaske što je navelo američke vlasti da izdaju uzbunu na cunami, saopštile su lokalne vlasti SAD i dodale da u potresu nije bilo žrtava niti je pričinjena veća materijalna šteta, javila je agencija Frans pres.

7.2 #earthquake in #Alaska today. My favorite city #Valdez is being evacuated. My mother had to lift things off the floor while scrambling to find her Chihuahuas, to make sure they hadn’t been killed. Schools are releasing students to their parents. Power is out. Cellphone calls pic.twitter.com/MblL9KBCW3

