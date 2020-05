Zemljotres tokom premijerkinog obraćanja, ona mirno nastavila intervju

U vrijeme kada je zemljotres jačine 5,6 stepeni pogodio Velington, premijerka Novog Zelanda Džasinda Ardern uživo je davala intervju televiziji Njuzhab.

Kamera je tako zabilježila njenu reakciju tokom potresa.

Watch: New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern barely skipped a beat when an earthquake struck during a live television interview Monday morning https://t.co/y6mi4M5mxb pic.twitter.com/L8uhle1rNT

— TIME (@TIME) May 25, 2020