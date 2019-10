Žestoki sukobi demonstranata i policije u Hongkongu

Policija u Hongkongu upotrijebila je suzavac i vodene topove kao odgovor na Molotovljeve koktele koje su bacali demonstranti u Hongkongu.

Na protestu se okupilo na desetine hiljada ljudi, a oštećeno je na stotine prodavnica, kineskih banaka i metro stanica, prenio je Rojters.

Nakon dvije sedmice relativno mirnih protesta, pokazalo se da će tvrdokorni demonstranti nastaviti da se sukobljavaju sa policijom, navela je agencija.

#ClaimOut-News "Police fire tear gas " #HongKong: Police fire tear gas at protesters in Tsim Sha Tsui (New Territories); ongoing heightened security, transportation and business disruptions

Was your ✈️flight disrupted?👉https://t.co/SuyX0FER1a pic.twitter.com/m4H93g4wBw — ClaimOut (@ClaimOut) October 20, 2019

Demonstranti su bacali Molotovljeve koktele na policijsku stanicu Cim Ša Cui, nakon što je policija upotrijebila suzavac kako bi ih rastjerala sa ulice.

The police terrorist targeted the head of protestors #hongkongprotests pic.twitter.com/a0XpkhTu1j — No Regret (@MrsNg14) October 19, 2019

Policija je upotrijebila i vodene topove kako bi rastjerala demonstrante, a prskala ih je i mlazevima plave boje da bi kasnije mogla da ih identifikuje.

To je bila najveća upotreba vodenih topova do sada i mnogi ljudi su nakon što su pogođeni počeli da kašlju, što sugeriše da je voda možda bila pomiješana sa nekom hemikalijom.

Na ruti kojom su marširali, demonstranti su uništili stanice metroa i stotine prodavnica, bacajući robu na ulice.

Na meti su se našle i kineske banke.

Na jednoj od prodavnica ostavljena je poruka: “Mi nikad ne pljačkamo, Mi ne opraštamo. Mi ne zaboravljamo”.

Kako je pala noć, samo mala grupa demonstranata ostala je na ulici, a jedna grupa je bacala Molotovljeve koktele ka policji, koja je odgovorila suzavcem.

Učesnici protesta ljuti su na liderku Hongkonga Keri Lam zbog, kako navode, njenog neuspjeha da zaštiti njihove slobode od centralnih vlasti u Pekingu, uvođenja vanredrenih ovlašćenja iz doba kolonijalizma i dozvoljavanjem prekomjerne upotebe policijske sile.