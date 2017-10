Prijetnje iz Irana: Sahranili smo mnoge poput Trampa

Komandant iranske specijalne jedinice Kuds poručio je da su njegove snage “sahranile mnoge kao što je američki predsjednik Donald Tramp”.

On je zaprijetio da će optužbe američkog predsjednika protiv Irana naštetiti samim SAD.

“Mi nismo zemlja koja raspiruje rat, ali vojna akcija protiv Irana bi na kraju rezultirala žaljenjem… Trampove prijetnje protiv Irana naštetiće Americi. Mi smo sahranili mnoge kao što je Tramp i znamo kako da se borimo protiv Amerike”, javila je agencija Tasnim citirajući generala Ešmaila Ghanija, prenosi Independent.

Iranska revolucionarna garda je najmoćnija bezbjednosna organizacija Irana, javlja Independent i dodaje da ona drži kontrolu nad velikim dijelom ekonomije Irana a ima i značajan uticaj na politički sistem.

Tramp je ranije pozvao cio svijet da se pridruži SAD u zahtjevu prema Vladi Irana da “prestane sa smrću i uništenjem”, prenosi Independent.

Predsjednik SAD je izjavio da je nuklearni sporazum sa Iranom “najgori dogovor” i najavio povlačenje iz tog sporazuma. Iako su ga stručnjaci upozorili da dogovor funkcioniše i da ga se sve strane pridržavaju, očekuje se da će istrajati u svojoj odluci.

Predsjednik iranskog Parlamenta Ali Larijani izjavio je da akcije SAD povodom nuklearnog sporazuma sa Iranom i politika sankcija toj državi mogu da dovedu do haosa u međunarodnim odnosima, a Kina je pozvala SAD da ostanu pri sporazumu.

“Izgleda da su povukli određene poteze koji će na duži vremenski period dovesti do manjka reda u međunarodnoj areni. Dokaz toga su sankcije koje su uveli Iranu i Rusiji, kao i mjere koje su nedavno preduzeli povodom nuklearnog sporazuma sa Iranom”, rekao je Larijani na sastanku sa predsjednikom donjeg doma ruske Dume Vjačeslavom Volodinom, prenosi TAS.

Ukoliko SAD napuste takozvani Zajednički sveobuhvatni plan djelovanja (JCPOA) o iranskom nuklearnom programu, ništa neće ostati od sporazuma, navodi agencija.

“Vjerujemo da je sporazum važan kako bi osigurao međunarodni režim neproliferacije i regionalni mir i stabilnost. Nadamo se da će sve strane nastaviti da čuvaju i primjenjuju ovaj sporazum”, rekla je portparolka kineskog Ministarstva spoljnih poslova Hua Čunjing na redovnom brifingu za novinare, prenosi AFP.

Agencija podsjeća da je kineski ministar spoljnih poslova Jang Jieči razgovarao telefonom i o nuklearnom pitanju Irana sa američkim kolegom Reksom Tilersonom.

Kako je BBC prethodno izvijestio, očekuje se da se predsjednik SAD Donald Tramp danas povuče iz nuklearnog sporazuma sa Iranom i da iznese jaču strategiju konfrontacije, navode zvaničnici.

Ovaj potez, kako je navedeno, ne bi povukao SAD iz sporazuma već bi u narednih 60 dana od tog trenutka američki Kongres donosio odluku o tome da li će se povući tako što će ponovo uvesti sankcije Iranu.

Kako su naveli zvaničnici, državni sekretar SAD Reks Tilerson konsultovao se sa evropskim i kineskim kolegama, a BBC podsjeća da je Tramp bio pod pritiskom i u svojoj državi i u inostranstvu da ne odustane od sporazuma.

U tom sporazumu sa šest svjetskih sila, usvojenom 2015, Iran se složio da će zaustaviti svoj nuklearni program u zamjenu za smanjenje sankcija.

Američki kongres zahtijeva od predsjednika SAD da na svakih 90 dana potvrdi da se Iran pridržava svog dijela sporazuma i on je do sada to učinio dva puta.

Spekulacije koje su se pojavile u medijima da bi Tramp mogao ovog puta da odbije da potvrdi pridržavanje Irana sporazumu izazvale su zabrinutost među američkim saveznicima kao i među nekim članovima Trampove administracije.

Obraćajući se početkom mjeseca pred Senatom i američki ministar odbrane Džejms Matis istakao je da odustajanje od sporazuma sa Iranom nije u nacionalnom interesu, podsjetio je BBC.

Iran i šest svjetskih sila – SAD, Rusija, Kina, Velika Britanija, Francuska i Njemačka – postigli su 14. jula 2015. sporazum kojim se ograničava iranski nuklearni program u zamjenu za ukidanje međunarodnih sankcija toj zemlji.