Rajanerov avion prinudno sletio u pratnji borbenih aviona

Avion kompanije “Rajaner” prinudno je sletio na aerodrom Stansted uslijed informacije o mogućoj opasnosti.

Kako je u saopštenju Rajanera navedeno, avion je bio na letu iz Litvanije u London kada su vlasti Litvanije primile upozorenje o mogućoj bezbjednosnoj opasnosti.

Putnici su bezbjedni, aerodrom je bio zatvoren na kratko, ali se ubrzo sve vratilo u normalu, prenosi Rojters.

Letjelicu su do aerodroma dopratila dva RAF borbena aviona.

@BBCEngland Not a sight you see everyday. Ryanair flight being tailed by a fighter plane. Something going on? Hope all is well over Suffolk pic.twitter.com/4yFTom2lMF

— Andy Longhurst (@AndyLonghurstUK) October 4, 2017