Albanija nakon zemljotresa: Dan žalosti, potraga za preživjelima…

Spasilačke službe tragaju za preživjelima pod ruševinama nakon razornog zemljotresa koji je juče pogodio Albaniju. Sinoć oko 19 časova registrovana su još dva potresa. Prvi, jačine 4,7 po Rihteru, a nakon nekoliko minuta – još jedan sličnog intenziteta. Mještani koji su ostali bez domova noć su proveli u šatorima.

Impressive solidarity from Tirana's citizens at the National Theatre Square: collecting food, clothes and blankets for the affected by the #earthquake in Durres, Thumane and Manez #Albania pic.twitter.com/jkL1m98zGy

— Celik Rruplli (@Celikso) November 26, 2019