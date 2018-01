Američki ambasador posljednji put upozorio albanske političare na Kosovu

Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Prištini Greg Delavi uputio je “posljednje upozorenje” trojici albanskih političkih lidera na Kosovu da ne ukidaju Specijalni sud za ratne zločine, koje je na Kosovu i Metohiji počinila takozvana Oslobodilačka vojska Kosova.

Prema pisanju prištinskog portala Gazeta ekspres, tri lidera Albanaca na Kosovu – Hašim Tači, Kadri Veselji i Ramuš Haradinaj, suočili su se sa ozbiljnom prijetnjom ambasadora SAD u trenutku kada je trebalo da bude održana sjednica Predsjedništva kosovskog parlamenta na temu ukidanja Specijalnog suda.

Sastanak predsjedništva nije održan, a Ekspres piše da je tokom razgovora sa kosovskim političarima ambasador koristio teške riječi, između ostalog, da neće proći nekažnjeno i doživjeće sudbinu Miloševićevog režima, ako Specijalni sud bude ukinut.

Ekspres navodi da je američki diplomata tom prilikom prijetio Tačiju, Veseljiju i Haradinaju, rekavši im da će se upravo oni suočiti sa određenim posljedicama, iako negiraju da stoje iza poslaničke inicijative za ukidanje pravosudne institucije.

U međuvremenu, na sajtu Ambasade SAD u Prištini juče je objavljeno obraćanje ambasadora Delavija građanima Kosova povodom osnivanja Specijalnog suda, u kojem on kaže da je posvećenost Kosova pravosuđu i njegovoj budućnosti kao demokratskoj i evropskoj zemlji pod velikim rizikom zbog inicijative da se poništi ili promijeni zakon koji daje ovlašćenja Specijalnom sudu.

“Stalo nam je do Suda zbog toga što je naša intervencija 1999. bila zasnovana na ideji da su ratni zločini nad bilo kim i bilo gdje napad na međunarodnu pravdu. Pamtimo patnje milion građana Kosova koji su napustili svoje domove, koji su spavali pod vedrim nebom u planinama ili duž makedonske granice. Željeli smo da im podarimo pravdu. Američki vojnici su rizikovali svoje živote da brane to načelo i dugujemo im da nastavimo da branimo to načelo i danas”, rekao je Delavi.

Sve žrtve zaslužuju pravdu, zaključio je Delavi, ističući da Kosovo mora da bude spremno da zatvori ovo poglavlje u svojoj istoriji, čak iako to znači da neki lideri iz ratnog doba snose odgovornost.