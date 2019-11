Novinari italijanske “Corriere della sera”, obišli su Drač i Tumane koji su najviše ugroženi u zemljotresu u Albaniji i objavili zanimljivu reportažu. Primijetili su da se u nevolji zaboravlja ko je koje nacije, vjere, te da je ova tragedija ujedinila države bivše Jugoslavije koje su devedesetih ratovali na Balkanu.

U reportaži pod nazivom “Zemljotres u Albaniji ujedinjuje bivše neprijatelje” istakli su da su Albanci, Kosovari i Srbi ujedinjeni u nevolji i saniranju posljedica ove razorne nepogode.

“Čekajući sve manje vjerovatno čudo među ruševinama, možda je ovaj dio ranjene zemlje ugledao drugo. Kosovari, Srbi, Albanci, Hrvati, Makedonci, rame uz rame na ruševinama Drača i Tumana”, navodi se na početku reportaže.

Dalje navode, da tačno dvadeset godina nakon rata na Kosovu, bivša Jugoslavija je ponovo bila gotovo kompletna, prvi put nakon svog krvavog raspada, sukoba i etničkog čišćenja.

For the first time in history a Serbian government squad enters #Albania in the name of peace🙏🏽 Here you can see one soldier from #Kosovo and the other one from #Serbia helping save lifes under the earthquake in Durres❤️ Beyond grateful 🇽🇰 🇦🇱 🇷🇸 pic.twitter.com/kCWj8t7yf6

— Fjorda Llukmani (@FjordaLlukmani) November 28, 2019