Dežulović: Plaši me, Hrvati ne znaju da slave na simpatičan način

Hrvatski novinar Boris Dežulović rekao je za Radio Slobodnu Evropu RSE da je plasman Hrvatske u finale Mundijala veličanstvena priča, ali da Hrvati ne znaju da slave na simpatičan način dodao i da se plaši zbog toga.

“Svaka njihova sportska pobjeda, naročito fudbalska zna često, nažalost, otklizati u incident. Kada bi se dogodilo da Hrvatska pobijedi te na dostojanstven, ali, naravno, potpuno euforičan način proslavi pobjedu, onda bi fudbal dokazao da može ono što ne može politika”, smatra Dežulović.

Kako navodi, fudbal je Hrvatsku doveo u trans, zaboravilo se da je zdravstvo u raspadu, da su neizvjesne penzije, da mladi odlaze iz Hrvatske, na šta Dežulović kaže da fudbal, između ostalog, i služi za to.

“Domaćin želi da pokaže ili političku dominaciju i moć ili da sakrije krizu. To je ona druga, tamnija strana fudbala. Rusija to radi s organizacijom Mundijala, kao i organizacijom Olimpijskih igara. Putin želi da demonstrira noć nove Rusije. Dok imamo jedan fantastičan uspjeh, u ostatku Hrvatske se obavljaju prljavi poslovi dok je nacija prikovana ispred televizora. Ako kriminalac ima nekakav plan, onda je Mundijal idelno vrijeme za ostvarenje takvog plana. I dio njihovih planova je da se nepopularne odluke donose u ovo vrijeme”, ističe Dežulović.

Osvrnuvši se na slučaj “prebrojavanja krvnih zrnaca” golmana Danijela Subašića, rekao je da je Hrvatska imala velike igrače koji su bili srpske nacionalnosti, kao i da je uvijek bila ista priča.

“Svi su znali da su oni Srbi, ali se to nije naglas izgovaralo, niti su to oni sami izgovarali, a često su demantovali. To je tužna strana te priče. Ako si, na primjer, Bosanac ili Brazilac, možeš ponosno reći da si Brazilac, ali ako si hrvatski Srbin, to ne samo da ne možeš reći, nego ćeš tvrditi i naglašavati da si Hrvat”, istakao je Dežulović.