 Dodik tvrdi da Bošnjacima odgovaraju migranti, jer su iste vjere

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je da je Bosna i Hercegovina krajnji cilj migrantima sa Bliskog istoka i da to može izazvati dugoročne posljedice, odnosno uticati na strukturu stanovništva na ovom prostoru.

“Riječ je o ljudima koji su pod silom tih dešavanja na Bliskom istoku krenuli i njihov krajnji cilj je zapadna Evropa, ali ona je zatvorena. Što znači da je krajnja tačka do koje oni dolaze BiH”, rekao je Dodik za televiziju RTL.

On je izrazio uvjerenje da su Bošnjaci generisali ovu priču i da oni blagonaklono gledaju na migrantski talas koji dolazi i da ne žele biti dio rješenja i mjera koje BiH treba da preduzme.

“Ne žele jer je riječ o ljudima iste vjere i, na kraju krajeva, to se pokazalo i u Sarajevu, jer su u mnogim njegovim dijelovima već znatne koncentracije ljudi sa Bliskog istoka, koji su ranije došli i prave svoja naselja. Dakle, to se ne bi moglo desiti bez neke politike koja je saglasna s tim”, naveo je on.

Dodik je naglasio da RS ne protjeruje migrante sa svoje teritorije, već im pruža pristojne usluge da što prije prođu dalje, te dodao da kontejnersko naselje kod Doboja nije rješenje.

“U Republici Srpskoj neće biti nijednog naselja, bez obzira šta o tome ko mislio i govorio”, rekao je Dodik.

On je dodao da smatra da nije humano zatvoriti granice, ali da će ih otvoriti ako to učini i Hrvatska.