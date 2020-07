Pripadnici LGBT+ zajednice u Srbiji, u otvorenom pismu premijerki Ani Brnabić, ukazuju na probleme s kojima se suočavaju i traže od nje da im podršku pokaže kroz konkretnu inicijativu, odnosno usvajanjem zakona o priznanju istopolnih partnerstava.

Njihovo pismo, ilustrovano slikom Ane Brnabić na kojoj piše “drugarice lažljivice”, prenosimo u cjelosti

“Poštovana gospođo Brnabić,

Obraćamo Vam se kao članovi i članice LGBT+ zajednice u Srbiji. Vama kao predsjednici Vlade i javno deklarisanoj lezbejki, odnosno kao građani i građanke koji spadaju u onih 10% ljudi naše zemlje koji su uskraćeni mnogih prava i za koje se vi niste zauzeli, iako u javnosti gotovo uvek tvrdite kako ste učinili mnogo.

Već duže vrijeme želimo da Vam se obratimo kako bismo Vam skrenuli pažnju na probleme učestalog nasilja, nepostupanja institucija i potpune pravne nevidljivosti sa kojom smo suočeni, bez naznaka da će išta od navedenog biti u skorije vrijeme riješeno postupanjima Vlade čija ste predsjednica.

Prilično dugo se roje pitanja, nedoumice, nerijetko i bes povodom Vašeg (ne)činjenja za LGBT+ ljude, ali usvajanje Zakona o životnom partnerstvu osoba istog pola u Skupštini Crne Gore i Vaše gostovanje na panelu o borbi protiv nepravde i korona virusa sa premijerima Luksemburga i Irske u organizaciji Atlantskog Savjeta su bili presudni u tome da presavijemo tabak i napišemo Vam pismo.

Na glasanju 1. jula 2020. godine crnogorska Skupština je pokazala da poštovanje ljudskih prava LGBT+ osoba ne zavisi od ”pravog trenutka” niti pravno priznanje postojanja istopolnih zajednica nužno mora da sačeka svoj red nakon tobože drugih bitnijih stvari.

Podsjećanja radi, usvajanje Zakona o registrovanim partnerstvima je bilo predviđeno Strategijom prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2014. do 2018. godine. Dvije godine je prošlo, Zakon nije usvojen, kao ni nova Strategija.

U medijima često zastupate tezu o tome da se ”treba najprije riješiti pitanja od nacionalnog značaja” kako bi se prešlo na temu istopolnih partnerstava. Ona je pogrešna i najprije uvredljiva za sve pripadnike i pripadnice LGBT+ zajednice.

Gospođo Brnabić, to što ljudi u istopolnim partnerstvima nisu vidljivi u očima zakona, to što nemaju pravo na sticanje zajedničke imovine, to što nemaju prava na zakonsko nasleđivanje niti mogu da posjete svoje partnere i partnerke na intenzivnoj njezi jesu i te kako problemi od nacionalnog značaja (a koji su se posebno pokazali važnim tokom pandemije koronavirusa), jednako kao problem siromaštva, zaposlenosti i rješenja statusa Kosova i Metohije.

Zato Vas ovom prilikom takođe i molimo da napokon prestanete da naše probleme svrstavate u probleme drugog reda, odnosno one koji nisu od nacionalnog značaja, jer smo mi građani i građanke države čija ste predsjednica Vlade i zakonsko priznanje istopolnih partnerstava jeste vitalno za Republiku Srbiju.

Na gorepomenutom panelu ste negirali navode da ništa niste uradili za LGBT+ zajednicu. Naveli ste takođe da je od zakona koji se tiču jednakosti prava LGBT+ osoba bitnije imati nekoga ko je autovan u politici, i da je (pretpostavljamo pozitivna) reakcija javnosti na rođenje djeteta Vaše partnerke znak da se Srbija promijenila.

Gospođo Brnabić, vidljivost nesumnjivo doprinosi prihvatanju LGBT+ osoba. Ali, koliko je ono zaista doprinijelo boljitku naših života? Posljednja istraživanja navode da je u školama čak 58% ispitanih LGBT+ srednjoškolaca doživjelo neku vrstu nasilja, dok preko polovine ispitanika vjeruje da škole tolerišu nasilje i diskriminaciju prema LGBT+ osobama.

Agencija za osnovna prava (FRA) Evropske unije je takođe ove godine izdala, najopsežnije do sada na svijetu, istraživanje LGBT+ osoba u Evropskoj uniji, zajedno sa Srbijom i Sjevernom Makedonijom. Govoreći o tome koliko su otvoreni o svojoj seksualnosti, tek 5% LGBT+ građana i građanki Srbije navodi da je ”veoma otvoreno” u tom pogledu. Evropski prosjek je 23%. 71% LGBT+ osoba u Srbiji izbegava da u javnosti drži partnera za ruku zbog straha, dok je evropski prosjek 30%. U prethodnih pet godina je 17% LGBT+ ljudi u Srbiji iskusilo fizičko ili seksualno nasilje zbog svog identiteta, unutar Evropske unije je taj prosjek 11% .

Budući da su brojke ovako poražavajuće i da u gotovo svakom segmentu prilično kaskamo za Evropskom uniju po pitanju prihvaćenosti LGBT+ osoba, postavili bismo Vam i pitanje – ako mislite da ste doprinijeli smanjenju distance prema LGBT+ osobama jer ste autovana predsjednica Vlade prethodne tri godine, kako to da su navedene cifre ovako zabrinjavajuće i poražavajuće?

Niste li možda pomislili da nam ovo istraživanje ukazuje da Vaše autovanje kao lezbejke zapravo služi kao paravan vlastima za sve ono što uporno odbijaju da sprovedu i riješe godinama unazad, a što bi na kraju umnogome i poboljšalo položaj naše zajednice?

Što se tiče rođenja djeteta Vaše partnerke ( sljedstveno zakonima Republike Srbije, vi njemu niste ništa i, ukoliko se Vašoj partnerki nešto desi, Vi nećete moći da preuzmete starateljstvo, posjetite ga, ili bilo šta drugo što se tiče roditeljstva), više LGBT+ udruženja i ljudi je na tome čestitalo, vjerujući da će to otvoriti temu registrovanih istopolnih partnerstava i LGBT+ roditeljstva.

Takođe, vjerujemo da imate u vidu ali da ste spletom nesrećnih okolnosti izostavili da kažete na panelu da je tzv. pozitivna reakcija javnosti u dobroj mjeri maskirana time što su tabloidi bliski stranci čija ste članica, a koji godinama bez sankcija i osude potpiruju netrpeljivost, homo- i transfobiju, ostali nekim čudom uzdržani od takvog manira kada se pisalo o Vama.

Trans osobe u Srbiji žive na samoj društvenoj margini, bez naznaka da će njihov položaj biti unaprijeđen. Model Zakona o rodnom identitetu postoji još od 2013. godine, dok je isti revidiran prošle godine, i do sada nema naznaka da će on biti usvojen. Donijeta zakonska rješenja u oblasti matičnih knjiga su protivna presudi Evropskog suda za ljudska prava i primoravaju trans osobe da se podvrgavaju intervencijama i terapiji koje mogu dovesti do steriliteta.

Nepostojanje adekvatnih dokumenata dovodi do diskriminacije i maltretiranja gotovo svakodnevno, kao i do izuzetno teškog ekonomskog i materijalnog stanja.

Godinama unazad se sastajete i družite sa liderima država koje sprovode najrepresivnije mjere nad LGBT+ ljudima i koje konstantno unazađuju živote LGBT+ osoba. Srdačno i prijateljski, a da ih nijednom niste pitali da li će promijeniti takve nehumane prakse. Mada, uzevši u obzir vaše zauzimanje za LGBT+ prava u državi čija ste premijerka, teško je očekivati da pitanje takve vrste postavite.

Uostalom, i narodni poslanici Vaše stranke neretko izražavaju homofobične i transfobične stavove koji ne nailaze na osudu, te na mitinzima Vaše stranke pjevaju homofobi protiv kojih su i nezavisni organi Republike Srbije podnosili krivične prijave.

Zato Vas mi, doljepotpisane LGBT+ osobe, molimo da prestanete da govorite neistine kako ste mnogo učinili za nas i apelujemo da, ukoliko zaista planirate da poboljšate naš položaj i ukoliko ste procijenili da je ”došlo vrijeme” i za nas – da tu podršku pokažete kroz konkretnu inicijativu koja će se pokazati u usvajanju zakona koji regulišu naše živote i adekvatnu primjenu postojećih odredbi.

Mi nismo samo još jedan kvadratić koji Vi treba da štiklirate na putu do članstva u Evropskoj uniji. Mi smo građani i građanke Srbije, a najprije ljudi, sa imenima i prezimenima, čija su prava uskraćena. Razumijemo da niste na sopstvenoj koži osjetili šta znači biti odbačen od svojih roditelja zbog seksualne orijentacije ili rodnog identiteta, napadnut na ulici, mobingovan na poslu ili odbačen od društva, i drago nam je da postoje LGBT+ osobe koje to nisu osjetile.

Ali, Vaš privilegovan položaj u odnosu na sve nas ne znači da treba da ćutite pred našim sudbinama i govorite da ste učinili mnogo.

Jer niste učinili ništa.”