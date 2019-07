Drvena statua Melanije Tramp u rodnoj Sloveniji

Prva dama SAD Melanija Tramp počastvovana je drvenom statuom u prirodnoj veličini u blizini grada Sevnice u Sloveniji, gdje je odrasla, ali lokalni stanovnici kažu da ta statua predstavlja “sramotu”.

Prvu statuu Melanije Tramp u rodnoj zemlji osmislio je američki umjetnik Bred Dauni i unajmio lokalnog umjetničkog drvodjelju Alesa Zupevca, poznatog kao Maksi, da je izradi i postavi pored rijeke Save.

Melania Trump statue in her home town slammed by locals who rage ‘it looks nothing like her’ https://t.co/jWVOsExM4S pic.twitter.com/a9pATfkiix

— usatodaypost (@usatodaypost2) July 6, 2019