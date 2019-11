Grabar Kitarović: Jugoslavija je stvorila krvavi režim Slobodana Miloševića

Jugoslavija se raspala i stvorila krvavi režim Slobodana Miloševića i svi smo morali da se borimo za slobodu i nezavisnu Hrvatsku, kazala je hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović.

Kako je navela, Josip Broz Tito je bio inteligentan čovjek koji je dozvolio izlaske iz države kada je vidio da se “cijela stvar raspada, da Jugoslavija ekonomski propada i da će se uskoro javiti bunt naroda”.

Ona se osvrnula i na kritike istoričara zbog njene izjave da je Hrvatska bila iza “gvozdene zavjese”, navodeći da je “gvozdena zavjesa” metafora za komunizam i da “neka država ne može biti malo manje ili malo manje fašistička ili malo manje ili malo više komunistička”.

Ona je dodala da u Jugoslaviji nisu mogle javno da se pjevaju hrvatske pjesme, ocijenivši da činjenica da je moglo da se izađe iz Jugoslavie nije slučajnost.

“Pa i u Poljskoj ste isto tako mogli pjevati u crkvenom horu, naravno da ste mogli izlaziti s tim crvenim pasošem, ali nije mene Tito tada poslao u Ameriku, poslao me moj tata mesar, koji je krvavo radio da bi zaradio za to. A to što se moglo izaći, nije to bilo tek tako, slučajno”, smatra hrvatska predsjednica.