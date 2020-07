Haos u Beogradu: Građani policajce gađali flašama i konzervama, policija bacila suzavac

Građani koji su se večeras u 20 sati okupili ispred Skupštine Srbije, nezadovoljni ponovnim uvođenjem policijskog časa, probili su vrata parlamenta i ušli u zgradu. Policija je pendrecima poslije desetak minuta izbacila demonstrante iz parlamenta.

Policija je upotrijebila suzavac ili biber sprej. Među demonstrantima ima povrijeđenih sa okrvavljenim glavama, javljaju tamošnji mediji. Demonstranti su se povukli sa gornjeg dijela stepeništa pa se situacija smirila.

Oni su tvrdili da je jedan od njih uhapšen a policajci da ih demonstranti gađaju flašama i konzervama.

Srpski mediji javljaju da se okupilo nekoliko hiljada građana, a među njima su i članovi Inicijative “Ne davimo Beograd”, članovi organizacije “1 od 5 miliona” samostalni poslanik Srđan Nogo.

On je za TV N1 rekao da ne zna čije su pristalice okupljene i da „ovde treba da se riješava jedan bolesnik koji uništava narod.“

Kako saznaje Blic, oni su se okupili zbog najave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da će od petka u 18.00 do ponedjeljka u 5.00 biti uveden policijski čas zbog pogoršanja epidemiološke situacije.

More live from the protest against the new #COVID19 mesures in #Serbia in front of #Serbian parliament in #Beograd. pic.twitter.com/sri3Rn9Pfd

— Fabian Vendrig (@fabianvendrig) July 7, 2020