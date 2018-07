Hit u BiH: Zeničanin prodaje glas na izborima, svi ga razočarali

Mada su kupovina, prodaja glasova i manipulacija izbornim procesom krivično djelo, jedan Zeničanin je na satiričan način htio da oslika današnju situaciju u Bosni i Hercegovini, ali i zemljama regiona.

Naime, on je svoj glas odlučio da proda, a društvene mreže su dobile još jedan zanimljiv oglas.

“Prodajem svoj legitimni glas na predstojećim izborima po principu ko više plati-njemu/njoj/njima glas. Ionako su me svi razočarali, a da se konačno uvjerim kako je to kad ti plate za glas jer svi o tome pišu, a meni nikad niko ni fening ponudio nije. Sad se JA nudim VAMA. Dokaz o glasanju ću uredno dostaviti u vidu digitalne fotografije glasačkog listića. Samo ozbiljne ponude, molim! Ponude primam do dana izborne ćutnje”, stoji u oglasu humorističnog Zeničanina.