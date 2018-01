Hodža iz BiH zaluđen motorima

Harun Pašalić, nastavnik vjeronauke iz Fojnice u Bosni i Hercegovini, veliki je ljubitelj dvotočkaša, pa je odavno u svom gradu poznat kao “efendija na motoru”.

Harun voli motocikle i uživa vozeći ih, a trenutno ima Hondu Shadow VTX 600.

Uz osmijeh govori da je, kad je gledao film “Top gun” i vidio Toma Kruza na motociklu znao da je to ono što on želi, piše Radio Sarajevo.

“Babo je rekao da nema ništa od motora, ali sam bio uporan pa je pristao da ga kupim kad završim fakultet i zaradim neke pare. Odmah sam počeo da sakupljam novac. Kad sam diplomirao, otišao sam i kupio sebi motor dok su roditelji bili u Turskoj”, ističe efendija.

Ljudima je u početku bilo čudno da ga vide na motoru, ali su se ubrzo navikli. Fojničani se sada hvale da imaju “efendiju bajkera”.

Harun predaje vjeronauku u Osnovnoj školi “Muhsin Rizvić” i kaže da zbog svog ležernijeg pristupa lakše prenosi znanje na djecu. Takođe, Harun nastoji da im objasni da se može biti i vjernik i, kako to djeca kažu, “kul osoba”.

“Islam ne ograničava, a ja to djeci pokušavam da objasnim. Ako nešto nije grijeh, onda to možemo raditi. To su prevozna sredstva, koristimo ih i nijesu ničim zabranjena. Da imam para, kupio bih helikopter i letio okolo”, govori Pašalić.

Harun je bio gost i na motorijadama, mada kaže da ih, otkako se oženio, rijetko posjećuje.

Supruga Elmina ga je osvojila kada mu je rekla da će ostati uz njega iako su mu doktori prije dvije godine dijagnostikovali multiplu sklerozu.

“Sve, pa i djevojku sam tjerao od sebe, ali je ona rekla da je bolje da smo zajedno u svemu nego da ostanem sam”, ističe Harun i dodaje da ni svadba nije mogla proći bez motora, na kojem je provozao svoju nevjestu.