Hodžaj optužio Srbiju za napad na kosovski konzulat u Danskoj

Zamjenik premijera Kosova u ostavci Enver Hodžaj optužio je danas srpske bezbjednosne strukture za napad na konzulat Kosova u Danskoj.

“Napad na naš konzulat u Danskoj najprije je izgledao kao da su ga izvršili sportski huligani, ali se onda ispostavilo da je bio planiran od državnih bezbjednosnih struktura Srbije. Ovo je nova dimenzija suzbijanja suvereniteta Kosova”, napisao je Hodžaj na Tviteru.

Strongly condemn the attack by Serbian hooligans against the Consulate of Kosovo in #Copenhagen . We are working w @DanishMFA to clarify the circumstances & bring perpetrators to justice. Such behavior against diplomatic & consular premises is unacceptable. Belgrade silent on this pic.twitter.com/e2tDYdbPo6

Kosovski ministar spoljnih poslova Bedžet Pacoli je prije dva dana, 14. avgusta, saopštio da su “srpski vandali” napali kosovski konzulat u Kopenhagenu, da je oštećen državni grb Kosova i da Kosovo sarađuje sa danskim vlastima kako bi se izvršioci suočili sa pravdom.

The attack at our Consulate in #Denmark, at first it seemed to be an attack by sports hooligans, but it turned out to be a planned act by Serbian state security structures! This is a new dimension to the crackdown on the #Kosovo’s sovereignty.

— Enver Hoxhaj (@Enver_Hoxhaj) August 16, 2019