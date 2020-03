Irinej priziva sukobe u Crnoj Gori

Patrijarh srpski Irinej izjavio je da je u saznanju da postoje indicije da u Crnoj Gori može doći do fizičkih obračuna pa “čak i prolivanja krvi”.

Prema njegovim riječima ima veliki strah zbog dešavanja nastalih u Crnoj Gori nakon usvajanja Zakona o slobodi vjeroispovijesti. Srpska pravoslavna crkva od kako je krajem prošle godine usvojen taj Zakon organizuje protestne litije u Crnoj Gori jer tvrdi da se “njime otimaju svetinje SPC”.

“Postoje indicije da bi se tako nešto mogo desiti. Crnogorci kažu – branićemo našim životima svetinje”, rekao je on.

Irinej je ocijeni da je ponašanje predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi “van svake pameti”. On je dodao da su velikim djelom “neke sile podgrijevale takvo stanje u Crnoj Gori”, ali nije hteo da imenuje te sile.

“Oni su se usudili da atakuju na nešto što je blisko narodu, koji je možda izgledao kao da je daleko od tih svetinja svojih. Mnogi su bili daleko od vjere svoje. Stanje u Crnoj Gori je bilo jako teško, poslije rata su crkve tamo pretvorene u štale”, kazao je patrijarh u intervjuu za Sabornik.

On je rekao da je imao priliku da živi dvije godine u Crnoj Gori i uvjeri se da je stanje u toj državi, kako je rekao, katastrofalno.

“Međutim, dolaskom Amfilohija na mjesto mitropolita, a vjerovatno malo i uticaj vremena, učinio je da je Crna Gora dosta oživjela. Narod se počeo vraćati crkvi, danas je to živa crkva i narod u vjerskom pogledu. Vjerovatno je to nekome smetalo”, kazao je Irinej.

On je kritikovao potez predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića da donese Zakon o slobodi vjeroispovesti.

“Ovo što je Đukanović učinio, to je ne samo nezakonito, nego je to protiv svake pameti. On atakuje na najveće svetinje srpske i crnogorske. Na manastir Ostrog, Cetinjski manastir, Moraču i druge tvrdeći da je to bila imovina država do 1918. godine, što nije istina”, tvrdi srpski patrijarh.

Irinej je dodao da je “Srpska crkva rodila i podigla Crnu Goru”.

“Bez Srpske crkve Crna Gora dana ne bi ni postojala, i to je činjenica”, zaključio je on i dodao da su “mitropoliti bili gospodari Crne Gore”.

Prema njegovim riječima, Sprsku pravoslavnu crkvu raduje to što su “svi ustali protiv tog zakona”.

“Čak je i papa rimski ustao i rekao svoje mišljenje, da je to nešto nenormalno i protivzakonito i svi patrijasri su dali svoju podršku srpskoj crkvi u Crnoj Gori, ali oni to ne uvažavaju. To nije dobro, jer je velika šteta za sam narod. Naša država i crkva nema ništa protv što se opet uspostavila država Crna Gora, ali nemaju pravo da budu neprijatelji srpskoj crkvi i državi”, rekao je Irinej.

On je kazao da nijedan Srbin nije u vladi Crne Gore, a da je osam ministara muslimanske vjeroispovijesti.

“Neka želja postoji da se Crna Gora oslobodi Srba, da se oslobodi same sebe”, ocijenio je Irinej.

O predstojećim pregovorima crnogorske vlasti i Mitropolije crnogorsko-primorske, pratrijarh Irinej je kazao da ne vidi o čemu bi bili ti pregovori.

“Jedino je rješenje da se povuče taj zakon, o takozvanoj vjerskoj slobodi. Nema tu slobode, nego jedne želje da se dođe do svetinja i do imanja. Da se to povjeri sadašnjem nazovi mitropolitu Mirašu Dedeiću“, zaključio je on.