Irinej: Sabor SPC smatra da se Vučić junački bori za Kosovo

Poglavar Srpske pravoslavne crkve (SPC) patrijarh Irinej izjavio je nakon današnjeg obraćanja predsjednika države Aleksandra Vučića Saboru u Patrijaršiji, da svi vide da se Vučić “junački bori za državu, narod i Kosovo” i da je to njegov i stav Sabora.

“Najviše vremena smo posvetili Kosovu, nećemo odustati od borbe za Kosovo”, rekao je patrijarh Irinej, u zajedničkom obraćanju sa Vučićem, navodeći da je neizvjesno kako će se to pitanje riještiti.

Kako je rekao, “nadamo se u Boga”, kao i da puno zavisi od situacije u svijetu, “od onih koji podržavaju nas i onih koji podržavaju drugu stranu”.

“Ono što vidimo svi, naš predsjednik se junački bori za državu, narod i Kosovo”, rekao je patrijarh Irinej, navodeći da nema sumnje u njegove dobre namjere i trud.

Patrijarh je rekao da se divi toj energiji, “jer je svaki drugi dan na putu i vodi teške razgovore van Srbije”, rekao je patrijarh Irinej.

“Ja mu se divim kako to izdržava i molim se Bogu da mu da snage i mudrosti da svoju ulogu predsjednika države odigra na najbolji i najkorisniji način”, rekao je patrijarh Irinej.

Na pitanje da li je to njegov lični stav ili stav Sabora, on je rekao da je to stav i njega i Sabora.

Vučić je rekao da je Sabor obavijestio o svim razgovorima, pregovorima, svim važnim temema, a “oni o svojim brigama, o različitim stavovima po pojedinim pitanjima”.

“Patrijarh je odlično razumio, kao što ja razumijem njegovu brigu i njegove muke, da neko mora da donosi i ne lake, rekao bih, teške ovozemaljske odluke. Jedan od vladika je rekao, što god Vučiću uradiš bićeš svima kriv i ja sam to odlično razumio,” rekao je Vučić.

Kako je objasnio Vučić, “ako uradiš jedno bićeš svima drugima kriv i obratno”.

On je rekao da je govorio iskreno i istinu, “upozoravajući, i neke vladike su primijetile to, da nekad nijesmo bili u punom saglasju sa realnošću i da nas je to skupo koštalo, a ja ne bih volio da nam se slične stvari dese”.

Navodeći da je sastanak bio važan, on je istakao da nije neko ko će govoriti da Crkva nema pravo na svoje mišljenje, jer je “Crkva važan društveni činilac, koja ima pravo na svoje stavove”.