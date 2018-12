Kako je Gruevski dobio azil u Mađarskoj

Šef mađarske diplomatije Peter Sijarto rekao je da je azil bivšem makedonskom premijeru Nikoli Gruevskom odobren od strane nezavisnih vlasti i da zato ne može da komentariše sadržaj dosijea o bivšem makedonskom premijeru, prenosi makedonska agencija MIA.

Na pitanje zašto je njegova država dala azil bivšem makedonskom premijeru, osuđenom za korupciju, a da on sam nije podnio zahtev za azil kao i svi drugi tražioci duž ograde mađarske granice, Sijarto je rekao da u Mađarskoj zahtieve za azil obrađuju nezavisne vlasti, i da on ne može da komentariše sadržaj dosijea o Gruevskom.

“Ove vlasti su odlučile da omoguće Gruevskom da podnese zahtjev u sjedištu u Budimpešti zbog bezbjednosnih razloga, jer je on bio premijer deset godina. Ja smatram da je to normalno”, kaže mađarski ministar spoljnih poslova.

Komentarišući zašto su mađarske službe prevezle Gruevskog do Budimpešte diplomatskim kolima, Sijarto je objasnio da se Gruevski predstavio u ambasadi u Tirani i da su ga oni vozili do Budimpešte, i to “ponovo zbog bezbjednosti”.