Karpenter: Dačić ne treba da se miješa u unutrašnju politiku SAD

Bivši savjetnik nekadašnjeg američkog potpredsjednika Džozefa Bajdena, Majkl Karpenter, smatra da je najava da će srpski ministar vanjskih poslova Ivica Dačić organizovati srpsku dijasporu kako bi na izborima podržala američkog predsjednika Donalda Trampa, znak da želi da se miješa u unutrašnju politiku.

“Srpski ministar spoljnih poslova planira da se miješa u američku unutrašnju politiku tako što će okupiti srpske Amerikance da podrže Trampa 2020”, naveo je Karpenter.

The Serbian Foreign Minister plans to interfere in US domestic politics by rallying Serbian Americans to support Trump in 2020. I personally think he's making a big mistake, and U.S. support for Serbia's European path should remain a bipartisan issue. https://t.co/1RYsvdfqrx

— Michael Carpenter (@mikercarpenter) August 7, 2019