Kesić o Kosovu: Da se narod pita odnosi bi bili normalizovani

Poznati srpski voditelj Zoran Kesić kaže da kad bi se narod pitao odnosi Srbije i Kosova bi odavno bili normalizovani.

Kako je istakao u emisiji na televiziji N1, nažalost, u pvpm slučaju pitaju se kosovski i srpski političari kojima je bitan jedino ostanak u fotelji.

“Svi političari, i na srpskoj i kosovskoj strani su srasli sa foteljama, ali jednom će morati da se presječe. Narod da se pita odnos bi bio normalizovan, ali pod normalizacijom odnosa se odnosi i priznavanje Kosova. Puni nam se glava da to nije jučerašnji problem, već od 1389. godine i cara Lazara. Nemojte nas više zamajavati. Hajde da vidimo šta je plan, ali nigdje se ne vidi nikakav plan”, smatra Kesić.

Što se tiče odnosa Srbije sa Hrvatskom, koji su u zadnje vrijeme poljuljani, voditelj tvrdi da je u pitanju “rat” između hrvatskog premijera Andreja Plenkovića i srpskog ministra odbrane Aleksandra Vulina.

“To je rat klovnova. Sve se tretira kao međunacionalna tenzija, ali to je tenzija između Plenkovića i Vulina. To je sve za unutrašnju upotrebu, da se pokaže kako su oni čvrsta ruka i ne daju na svoje interese, a onda kad se dovedu do tolike tenzije da sa tabloida curka krv sa riječi rat, onda se stane na loptu, i kaže – Eto, pamentiji smo od komšija”, navodi Kesić.