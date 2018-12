Kitarović smijenila savjetnike, želi da se približi Plenkoviću

Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović razriješila je savjetnike za unutrašnju i spoljnu politiku Matu Radeljića i Daria Mihelina, javljaju hrvatski mediji.

Predsjednica je imenovala Mirjanu Hrgu za savjetnicu za strateške politike, odnose sa Hrvatskim saborom i vladom i Sebastijana Rogača za savjetnika za spoljnu i evropsku politiku.

Obje odluke o razrješenju stupaju na snagu od 16. januara.

Mihelin je razriješen jer odlazi na dužnost ambasadora, a o smjeni Radeljića u hrvatskoj javnosti se govorilo posljednjih dana. Kao razlog navodilo se to da je on bio taj zbog čijih savjeta se predsjednica sukobljavala s vladom. Navodno mu je bilo ponuđeno da podnese ostavku, ali je on to odbio.

Najprije ostavka savjetnika za nacionalnu bezbjednost Vlade Galića, a danas i smjena dvojice savjetnika, u dijelu hrvatskih medija se tumači kao približavanje šefice države premijeru Andreju Plenkoviću, radi dobijanja podrške HDZ za kandidovanje za njen drugi mandat na toj poziciji.