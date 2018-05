Kitarović tvrdi da Hrvati u Bosni nijesu manjina

Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je u Mostaru da Hrvati u BiH nijesu manjima, već je Bosna i Hercegovina njihova druga domovina.

Ona je kazala da bi se u BiH teško stvorili uslovi za mir da nije bilo bošnjačko-hrvatskog savezništva tokom rata, koje je ozvaničeno Vašingtonskim sporazumom.

Položaj Hrvata u BiH, kako je navela, mora se obijezbediti kroz sve vidove zakonodavstva .

“BiH je specifična država, nastala u specifičnim okolnostima. Hrvatska je jedan od garanata mira i sprovođenja Vašingtonskog i Dejtonskog mirovnog ugovora. To će nastaviti činiti. Imamo ustavnu obavezu štititi hrvatski narod van granica. U ovom slučaju, prava naroda, jer Hrvati u BiH nijesu manjina, ovo je njihova druga domovina”, istakla je predsjednica Hrvatske.

Govoreći o izmjenama Izbornog zakona u BiH, Grabar-Kitarović je rekla da se nada da će doći do dogovora o tom pitanju, jer je on osnova stabilnosti BiH, dodavši da je to mišljenje cijele Evropske unije.

“Kao što ste vidjeli u izvještaju Evropske komisije posebno se ističe neophodnost izmjena izbornog zakonodavstva, kako bi se osigurala sigurnost i stabilnost države na svim nivoima. Nastavićemo podsticati kolege iz BiH da se ide ka dogovoru, to je u najboljem interesu BiH i njena sva tri konstitutivna naroda”, istakla je ona.

Grabar-KItarović je još kazala da se nada da će BiH uskoro početi pregovore o članstvu u EU, ocjenivši da “tada dolazi do transformacije društva”, a istakla je da se zalaže da politički lideri u BiH donose sami odluke, bez uplitanja međunarodne zajednice.